Боррель заявил, что ЕС может не расшириться в 2030 году

2030 год является лишь приблизительным сроком для расширения Евросоюза, эта дата рассматривается как ориентир для принятия решений, заявил перед началом неформального саммита ЕС в испанской Гранаде глава евродипломатии Жозеп Боррель. Таким образом он прокомментировал высказывание главы Евросовета Шарля Мишеля о том, что Евросоюз может пополниться новыми членами, включая Украину, лишь в 2030 году. Боррель признал, что руководство ЕС и так потратило много времени для расширения состава.

Это политический ориентир. Цель назначения даты — мобилизовать политическую энергию для того, чтобы начать движение. <...> Но это не означает точные сроки, — отметил глава Евродипломатии.

При этом он подчеркнул, что Украина, ставшая последним кандидатом на членство в ЕС, движет очередь вперед. Кроме этого, Боррель заявил, что высокие шансы на вступление в Евросоюз есть и у Грузии. Он отметил, что несколько дней назад посещал страну и остался доволен визитом.