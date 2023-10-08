На Украине призвали население закупить генераторы

Министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире телеканала "Мы-Украина" призвал население страны усилить автономные системы отопления, закупив генераторы.

© газета.ру

"Если есть возможность усилить автономное функционирование (отопительной системы), то сделайте это", - сказал он.

Он добавил, что Минэнерго будет делать все, чтобы эта техника не пригодилась. Ранее Министерство энергетики Украины сообщило о повреждении электрической подстанции 330 кВ, в результате были обесточены около 49 тыс. абонентов в 90 населенных пунктах.

В Минэнерго отметили, что в данный момент проводятся ремонтные работы, а потребителей подключили к резервным линиям. При этом в министерстве не уточнили, в какой области располагается подстанция.