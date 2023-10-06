В Сети распространяется видео, на котором премьер-министр Канады Джастин Трюдо ответил канадцу на критику словами о президенте России Владимире Путине. Об этом сообщает РИА Новости.

Кадры встречи Трюдо с гражданами опубликовали в соцсети X. На них запечатлено, как политик вышел поприветствовать людей, обменялся рукопожатиями с парой человек и подошел к третьему, который отказался пожать премьеру руку. Мужчина заявил, что Трюдо «потерял страну» и обвинил его в поддержке Украины за счет денег граждан Канады.

«Вы посылаете их Украине, да? Вы посылаете их парню, который убивает свою собственную страну», — сказал он.