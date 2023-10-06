Трамп с 2,6 миллиардами больше не входит в число 400 самых богатых американцев

"Бедный", богатый человек" - так австрийское издание eXXpress охарактеризовала Дональда Трампа, после того как Forbes не включил 77-летнего экс-президент США в число 400 самых богатых американцев.

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Текущее состояние Трампа Forbes оценил "всего" в 2,6 миллиарда долларов. Не хватило каких-то 300 миллионов, чтобы попасть в список 400.

Причину "обеднения" Трампа издание видит в поражении Трампа в судебной битве за семейные активы.

Напомним, что окружной судья Нью-Йорка в четверг запретил бывшему президенту передавать свои активы без уведомления наблюдателя суда. Он также обязал Трампа раскрыть информацию обо всех компаниях, которыми он владеет. Это решение коснулось и его сыновей.