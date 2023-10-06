На Украине завели новое уголовное дело на митрополита УПЦ

Служба безопасности Украины (ВСУ) завела уголовное дело на митрополита Черкасской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ), обвинив его в разжигании религиозной вражды. Об этом ведомство сообщило в Telegram.

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По версии СБУ, обвиняемый разжигал религиозную вражду во время домашнего ареста, пренебрежительно высказывался о верующих и священнослужителях других конфессий.

Митрополита обвиняют в попытке дискредитации сотрудников правоохранительных органов, которые проводили «мероприятия по безопасности на территории религиозных общин области». Таким образом, ему предъявили обвинение по статье 161 («Нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений, совершенное должностным лицом повторно») Уголовного кодекса Украины.