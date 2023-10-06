На украинско-румынской границе остановили работу паромной переправы
После взрывов в Одесской области была приостановлена работа паромной переправы в пункте пропуска «Орловка» на границе с Румынией. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины (ГПСУ).
В ведомстве заявили, что уведомят о возобновлении пропускных операций, и попросили выбирать другие способы добраться до Румынии.
Ранее стало известно о поражении объектов припортовой инфраструктуры в Одесской области. По словам главы региональной военной администрации Олега Кипера, повреждены оказались, в частности, зернохранилища и девять грузовых машин.
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