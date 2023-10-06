Японского депутата исключат из партии из-за поездки в Россию

Депутата японского парламента Мунэо Судзуки исключат из оппозиционной партии «Общество обновления Японии» из-за визита в Россию в начале октября. Об этом сообщает Sankei.

Предварительное решение об исключении Судзуки, члена Палаты советников Японии, было принято дисциплинарной комиссией партии. Окончательное решение в партии примут 10 октября.

Судзуки отправился из Японии в Россию 1 октября, не подав предварительное заявление, это нарушает правила поездок за границу, действующие для депутатов его партии.

По словам источников Sankei, знакомых с вопросом, в партии также «сочли проблемным» заявление Судзуки, что он ожидает победы России в конфликте с Украиной.

Во время визита Судзуки встретился с заместителем министра иностранных дел РФ Андреем Руденко и другими российскими чиновниками и вернулся в Японию 5 октября.