Президент России Владимир Путин 5 октября принял участие в дискуссиях международного клуба «Валдай» и рассказал участникам встречи о ситуации на Украине, российском подходе к ядерному оружию и катастрофе самолета Евгения Пригожина. Главной темой «Валдая» для западных СМИ стали заявления Путина по ядерному оружию.

В британской газете The Guardian вышла статья под заголовком «Владимир Путин обостряет ядерную риторику угрозой возобновить испытания».

«В случае нападения на Россию ни у кого не будет шансов выжить», - сказал он, добавив, что «не уверен, нужно ли нам проводить ядерные испытания», - отмечает газета.

Комментарии Путина прозвучали на фоне того, как политологи и комментаторы в России заявили, что возвращение к ядерным испытаниям может послать мощный сигнал врагам Москвы на Западе, подчеркивает The Guardian. Некоторые в России «призвали Путина взорвать ядерную бомбу, чтобы показать Западу, что терпение Москвы в отношении поддержки Украины и очевидного нежелания вести переговоры истощается».

Россия успешно испытала экспериментальную крылатую ракету «Буревестник» с ядерной установкой, заявил Путин, одновременно предупредив, что парламент страны может отозвать ратификацию договора о запрещении ядерных испытаний, отмечает The Hill.

О «Буревестнике», который по классификации НАТО получил кодовое название Skyfall, мало что известно, и многие западные эксперты относятся к нему скептически, отмечая, что ядерный двигатель может быть крайне ненадежным, подчеркивает The Hill. Считается, что эта ракета способна нести ядерную или обычную боеголовку и потенциально может оставаться в воздухе гораздо дольше, чем другие ракеты, и преодолевать гораздо большие расстояния благодаря ядерной силовой установке. США и СССР работали над ядерными ракетными двигателями во время холодной войны, но в итоге отложили эти проекты, сочтя их слишком опасными, пишет The Hill.

Заявления Путина прозвучали на фоне «растущей обеспокоенности, что Россия может попытаться возобновить ядерные испытания, чтобы заставить Запад отказаться от военной поддержки Украины», отмечает издание.

В ходе «Валдая» Путин также рассказал со ссылкой на следователей, что авиакатастрофа, в которой в августе погиб Евгений Пригожин, была вызвана взрывом ручных гранат внутри самолета, а не ракетным обстрелом, отмечает Reuters.