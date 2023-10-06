Трамп отказался занять пост спикера Палаты представителей США

О решении поддержать другого кандидата Трамп сообщил члену Палаты представителей Трою Нельсу, о чем тот написал на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter). По словам парламентария, у него состоялся «отличный разговор» с экс-президентом, поддержавшим своего сопартийца. Решение Трампа также разделили его сторонники из правого крыла республиканцев.