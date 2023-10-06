WP: Белый дом начал планировать встречу Байдена с Си Цзиньпином

Белый дом приступил к планированию возможной встречи президента США Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином. Как сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники, она может состояться в ноябре в Сан-Франицско.

По словам одного из собеседников газеты, американские чиновники «начинают процесс планирования». Другой подчеркнул, что президент США рассчитывается встретиться с председателем КНР, однако «ничего пока не подтверждено».

Источник также отметил, что высоко оценивает шансы на встречу Байдена и Си Цзиньпина на саммите АТЭС, который пройдет в следующем месяцев в Сан-Франциско. В рамках подготовки переговоров в ближайшие недели в США может прибыть министр иностранных дел КНР Ван И, отмечается в публикации.

По информации газеты, в Белом доме вероятную встречу Байдена с Си Цзиньпином расценивают как возможность стабилизации отношений между двумя странами. Если она состоится, то это будут первые переговоры для лидеров США и КНР с ноября 2022 года — тогда они прошли на полях саммита G20 в Индонезии.

Как сообщает ТАСС, в посольстве КНР в Вашингтоне не стали подтверждать подготовку встречи, но отметили, что Китай и США поддерживают связь по теме двусторонних контактов и консультаций.