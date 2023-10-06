Пока вы спали: удар ВС РФ по спецназу «Азов»* и NASA о полетах астронавтов на «Союзах»

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ВС России нанесли удар по спецназу «Азов»*

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Войска группировки «Центр» на краснолиманском направлении накрыли огнем артиллерии и ударами авиации штурмовиков Вооруженных сил Украины и спецназ «Азов» (организация признана террористической и запрещена в России). Об этом заявил ТАСС начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

«В районе Ямполовского участка и Серебрянского лесничества (…) нанесено огневое поражение по штурмовым группам 21-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения «Азов»*», - пояснил он, отметив, что потери ВСУ составили более 40 человек.

*организация признана террористической и запрещена в России

В МО РФ сообщили об уничтожении пяти БПЛА над Белгородской областью

Пять беспилотных летательных аппарата самолетного типа были уничтожены под Белгородской областью российскими средствами противовоздушной обороны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

В ведомстве пояснили, что накануне в 23:30 Киев вновь попытался нанести удары по инфраструктуре на территории РФ.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов над Белгородской областью», — говорится в сообщении.

В США регулятор подал в суд на Маска с целью обязать его дать показания

Комиссия по ценным бумагам и биржам США пытается принудить бизнесмена Илона Маска дать показания в суде по делу о законности приобретения им акций компании Twitter. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исковое заявление регулятора.

При этом в сентябре Илон Маск согласился дать показания по этому делу, но затем изменил свое решение.

«Комиссия уже неоднократно брала показания у господина Маска в рамках этого ошибочного расследования. Хватит», — заявил адвокат предпринимателя Алекса Спиро.

В NASA не видят причин отказываться от полетов астронавтов на российских «Союзах»

Для отказа от полетов астронавтов на российских ракетах «Союз» нет никаких объективных причин. Такое мнение выразил представитель NASA Шон Фуллер, передает ТАСС.

«Для нас очень важно иметь эту возможность, и я не вижу причин менять это», — сказал он.

Представитель NASA отметил, что использование «Союзов» для полетов астронавтов очень важно для США, все миссии и ними прошли успешно.

Япония выделит $2 млн на помощь беженцам из Нагорного Карабаха

Грант в размере $2 млн выделят власти Японии на оказание помощи беженцам из Нагорного Карабаха. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление, распространенное Министерством иностранных дел Японии.