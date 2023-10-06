В Одесской области повреждена припортовая инфраструктура

Припортовая инфраструктура получила повреждения в Одесской области, где ночью произошли взрывы. Работа паромной переправы приостановлена, заявил глава областной администрации Олег Кипер.

По его данным, загорелись девять грузовых автомобилей. К настоящему времени пожар удалось ликвидировать.

"Внимание: функционирование паромной переправы временно остановлено", - написал Кипер в Telegram-канале.

Ночью сообщалось о взрывах в Измаильском районе на юге Одесской области. Административный центр района - город Измаил - является крупным портом на Дунае.