Япония выделит $2 млн на помощь беженцам из Нагорного Карабаха

Правительство Японии приняло решение выделить грант в размере $2 млн, который будет направлен на оказание помощи беженцам из Нагорного Карабаха. Об этом говорится в заявлении, распространенном японским МИД.

Отмечается, что эти средства будут переданы через Международный комитет Красного Креста и Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев. Грант японского правительства будет использован для закупки непродовольственных товаров, медикаментов и запасов воды.