FT: жители Словакии возмущены украинскими беженцами на дорогих авто
Жителям Словакии не нравится, что власти страны помогают зажиточным украинским беженцам, а не собственным более бедным гражданам. Об этом сообщил бывший мэр деревни Чонковце Ян Скиба. По его словам, беженцы ездят на автомобилях, которых даже нет у самих жителей Словакии.
«За последний год настроение здесь изменилось. Мы по-прежнему готовы помочь бедным украинцам, но не богатым, которые ездят на машинах, которых даже нет в Словакии», — заявил Скиба в беседе с Financial Times. По его словам, словаки возмущены тем, что страна поддерживает Украину вместо того, чтобы помочь гражданам более бедных восточных районов государства.
Ранее правительство Швейцарии приняло решение о выплате более 4000 долларов украинским беженцам, чтобы те вернулись на родину. Председатель окружного совета Баден-Вюртемберга (Германия) Йоахим Вальтер сообщил, что у беженцев с Украины в Германии нет стимула искать работу, так как их пособие может быть выше среднего дохода местных жителей, передает деловое издание «Взгляд».