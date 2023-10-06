FT: жители Словакии возмущены украинскими беженцами на дорогих авто

«За последний год настроение здесь изменилось. Мы по-прежнему готовы помочь бедным украинцам, но не богатым, которые ездят на машинах, которых даже нет в Словакии», — заявил Скиба в беседе с Financial Times. По его словам, словаки возмущены тем, что страна поддерживает Украину вместо того, чтобы помочь гражданам более бедных восточных районов государства.