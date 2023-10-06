Япония назвала свой курс в отношениях с Россией

Япония выстраивает подход к вопросу взаимодействия с Россией исходя из своих национальных интересов. Об этом на пресс-конференции в Токио заявила японский министр иностранных дел Ёко Камикава.

"Япония и Россия являются соседними странами, поэтому при необходимости мы выстраиваем надлежащий подход [к взаимодействию с РФ] исходя из национальных интересов. Мы также твердо придерживаемся курса на решение территориального вопроса и заключение мирного договора", - сказала Камикава в ответ на просьбу журналиста прокомментировать слова российского президента Владимира Путина об отношениях Москвы и Токио.

5 октября Путин заявил на заседании дискуссионного клуба "Валдай",что Россия не против "приоткрыть форточку" в отношениях с Японией. Он также подчеркнул, что Москва ждет инициативы от Токио, так как именно японская сторона ввела санкции против РФ.

Ёко Камикава также объявила, что с 8 по 13 октября посетит Бруней, Вьетнам, Лаос и Таиланд.

"С 8 по 13 октября я планирую отправиться в зарубежную поездку, в ходе которой намерена посетить Бруней, Вьетнам, Лаос и Таиланд. Я рассчитываю провести встречи с представителями властей этих стран для укрепления отношений, в том числе в формате взаимодействия с АСЕАН", - сообщила глава ведомства.