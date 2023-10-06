Вашингтон допустил множество ошибок, которые в итоге обернулись конфликтом с Россией, а сейчас жертвуют жизнями людей на Украине ради своих целей. Такое мнение выразил старший научный сотрудник Института Катона, бывший помощник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу в статье для American Conservative, передает РИА Новости.

«Вашингтон и его союзники не раз подогревали бессмысленный конфликт», — заявил он.

Бендоу считает, что первой ошибкой Вашингтона было расширение НАТО до границ России, то есть игнорирование всех прежних договоренностей на этот счет. Операция альянса против Югославии также показала неуважение Запада к беспокойствам РФ, отметил аналитик.

Затем США просчитались в своем отношении к Минским соглашениям, которые Запад заключил с целью выиграть время, а не достичь мира на Украине. Кроме того, лидеры Европы и США до последнего не обращали внимания на заявления Владимира Путина, обеспокоенного военным сотрудничеством Украины и НАТО.

Последней ошибкой Бендоу назвал препятствование дипломатическому урегулированию боевых действий на Украине со стороны США — Вашингтон прервал переговоры России и Украины в марте 2022 года. Аналитик уверен, что дальнейшая эскалация ситуации продолжается путем накачивания Украины оружием, которое на самом деле не дает ей преимущества на поле боя, но провоцирует Москву на ответные действия.