Пентагон анонсировал новую встречу группы по Украине в формате «Рамштайн»

Министерство обороны США анонсировало 16-ю встречу контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн», которая состоится 10 октября в Брюсселе. Об этом сообщается на сайте Пентагона.

© Joshua Roberts / Reuters

В новой встрече примут участие министр обороны США Ллойд Остин и новоназначенный председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Чарльз Браун.

Согласно сообщению, они присоединятся к министрам обороны и высшему военному руководству из почти 50 стран, «чтобы обсудить продолжающийся кризис в Украине и дальнейшую поддержку со стороны международного сообщества».

Кроме того, в Брюсселе Остин примет участие в министерской встрече министров обороны стран НАТО 12 октября в штаб-квартире НАТО.