Кандидат в президенты США обвинил Украину во лжи о Донбассе

«Большинство регионов Донбасса — русскоязычные, они не голосовали на украинских выборах уже почти десять лет. Мы должны смотреть в лицо этим суровым фактам, иначе мы повторим те же ошибки, что в Ираке и Афганистане», — отметил Рамасвами.