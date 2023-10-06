Yomiuri: самолет Turkish Airlines в сентябре сбился с курса и пролетел над центром Токио

Самолет турецкой авиакомпании Turkish Airlines 22 сентября при вылете из токийского аэропорта Ханэда сбился с курса, после чего пролетел над центром Токио Об этом со ссылкой на источники сообщила газета Yomiuri.

В результате на территории центральных районов Токио было зафиксировано повышение уровня шума до отметки в 83 децибела. В своем объяснении произошедшего представители Turkish Airlines заявили, что пилот этого рейса не смог вовремя переключиться с ручного на автоматическое управление, из-за чего курс полета сместился в сторону городской застройки.