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В США рассказали, что станет с помощью Украине

Украина может лишиться финансовой помощи США или продолжать получать ее в гораздо меньшем объеме из-за политического кризиса в Вашингтоне и снижения поддержки в Европе. Такой прогноз дал экс-директор по анализу России в ЦРУ Джордж Биби в статье для журнала Responsible Statecraft, передает РИА Новости.

В США рассказали, что станет с помощью Украине
© ТАСС

«Это сочетание может создать переломный момент, когда постепенное снижение поддержки Украины Западом превратится в резкое падение или полное прекращение», — указал аналитик.

Он считает, что в этой безвыходной ситуации Киев не сможет ни перейти к дипломатическому урегулированию, ни победить в войне. Вне зависимости от исхода боевых действий, дальнейшее финансирование Украины станет проблемой Запада, а не России, подчеркнул Биби.

Кроме того, экс-разведчик предположил, что без полноценного мира с Россией Киев столкнется с трудностями в поисках союзников на Западе, которые согласились бы спонсировать его. Поток беженцев из Украины при этом не уменьшится, все это в сумме приведет к расколам в ЕС и НАТО. Политика США же застрянет в спорах о том, кто виноват в поражении Киева, добавил автор.

В минувшие выходные конгресс США принял временный бюджет, обеспечивший финансирование правительства на предстоящие полтора месяца. Одним из условий его одобрения стало исключение ассигнований, предназначенных для поддержки Украины.

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