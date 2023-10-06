Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с королем Испании Филиппом VI. Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале.

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Зеленский поблагодарил монарха, его семью и народ Испании «за неизменную поддержку Украины».

Ранее Владимир Зеленский и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели короткую беседу в рамках саммита Европейского политического сообщества в испанской Гранаде, это была их первая встреча.