Трамп заявил, что готов временно занять пост спикера палаты представителей

Бывший лидер США Дональд Трамп выразил готовность временно занять пост спикера палаты представителей, если Республиканская партия не сможет выбрать другую кандидатуру. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Fox News.

Трамп уточнил, что республиканцы сами спросили его, не согласится ли он принять этот пост на короткий срок ради партии, чтобы дать им еще немного времени на переговоры.

«Я делаю это не потому, что хочу. Я сделаю это, если будет нужно, если они не смогут прийти к решению», — подчеркнул он.

Экс-президент США указал, что согласен занять третий пост во властной иерархии США на период от одного до трех месяцев — ровно до тех пор, пока республиканцы не сделают более долгосрочный выбор.

Трамп пояснил, что эта просьба поступила ему от друзей в конгрессе.

Примечательно, что кресло спикера еще никогда не занимал человек не из палаты представителей, однако законы США не исключают такой вариант. Несколько конгрессменов уже заявили, что хотели бы видеть Трампа на посту, который освободился после недавнего отстранения Кевина Маккарти.