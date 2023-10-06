Маск призвал создать комиссию для наказания злоупотребляющих чиновников

Бизнесмен и миллиардер Илон Маск заявил о необходимости тщательной проверки государственных ведомств США и призвал создать специальную комиссию для наказания чиновников, уличенных в превышении или злоупотреблении своих полномочий ради личной или политической выгоды. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на его страницу в социальной сети Х.

«Полноценная проверка этих агентств очень нужна, наряду с комиссией по карательным мерам против тех лиц, которые злоупотребили своими регулирующими полномочиями ради персональной или политической выгоды», — написал он.

Таким образом Илон Маск прокомментировал недавние действия Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) и прочих ведомств в отношении своих компаний. Он добавил, что с нетерпением ждет подобных проверок и их результатов.

До этого SEC направила запрос на вызов Маска для дачи показаний в рамках расследования о возможных нарушениях им законодательства США при покупке в 2022 году социальной сети Twitter.

Ранее Илон Маск заявил, что уже давно не читает традиционные СМИ, так как считает их «пустой тратой времени» и источником негативных мыслей.