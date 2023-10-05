США могут выделить помощь Киеву по программе грантов Госдепа

Вашингтон рассматривает возможность использования программы грантов Госдепа для оказания дальнейшей помощи Украине. Об этом пишет Politico со ссылкой на источник.

В конце сентября Конгресс лишил Украину финансирования в рамках сделки, заключенной с тем, чтобы предотвратить приостановку работы правительства (шатдаун).

Источник пояснил, что Белый дом рассматривает различные варианты продолжения поддержки Киева.

В частности, Вашингтон изучает возможность возможность передачи денежных средств по программе Госдепа, посредством которой союзникам и партнерам выделяют гранты и займы на закупку вооружений у американских производителей.