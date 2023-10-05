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США могут выделить помощь Киеву по программе грантов Госдепа

Вашингтон рассматривает возможность использования программы грантов Госдепа для оказания дальнейшей помощи Украине. Об этом пишет Politico со ссылкой на источник.

США могут выделить помощь Киеву по программе грантов Госдепа
© globallookpress.com

В конце сентября Конгресс лишил Украину финансирования в рамках сделки, заключенной с тем, чтобы предотвратить приостановку работы правительства (шатдаун).

Источник пояснил, что Белый дом рассматривает различные варианты продолжения поддержки Киева.

В частности, Вашингтон изучает возможность возможность передачи денежных средств по программе Госдепа, посредством которой союзникам и партнерам выделяют гранты и займы на закупку вооружений у американских производителей.

Напомним, что в среду, 4 октября, президент США Джо Байден выразил уверенность в том, что сможет найти альтернативные источники финансирования Киева.

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