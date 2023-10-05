Швейцария собралась платить украинцам за возвращение домой

Государственный секретариат по вопросам миграции Швейцарии разработал инициативу, согласно которой беженцам из Украины будут платить до 4000 долларов за возвращение на родину. Об этом сообщает Swissinfo.

Отмечается, что секретариат разработал соответствующий план вместе с властями Швейцарии. В рамках инициативы желающим вернуться обратно на Украину могут предоставить первоначальную финансовую помощь в размере от 1000 до 4000 швейцарских франков — 1090 и 4355 долларов США соответственно.

Авторы проекта полагают, что власти Швейцарии должны прилагать все возможные усилия для стимулирования добровольного отъезда украинских беженцев. При этом время для отъезда украинцев, по мнению властей Швейцарии, не должно быть слишком коротким, но и не слишком долгим — текущий план предполагает для отъезда большей части граждан Украины временные рамки от шести до девяти месяцев.