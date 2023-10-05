Евросоюз готовит мероприятие с США для поддержки Армении

«Еврокомиссия и Армения удвоят усилия по реализации важных проектов. ЕК будет поддерживать участие Армении в региональных проектах, таких как проект электрокабеля в Черном море. Кроме того, Еврокомиссия усилит техническое содействие Армении, особенно в таких сферах как безопасность полетов и ядерной безопасности», — сказано в заявлении пресс-службы Урсулы фон дер Ляйен.