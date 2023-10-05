Евросоюз готовит мероприятие с США для поддержки Армении
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз и США готовят совместное мероприятие для поддержки Армении. Об этом сообщает РИА «Новости».
Такое заявление фон дер Ляйен сделала во время встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. При этом каких-либо подробностей запланированного мероприятия она не раскрыла.
«Еврокомиссия и Армения удвоят усилия по реализации важных проектов. ЕК будет поддерживать участие Армении в региональных проектах, таких как проект электрокабеля в Черном море. Кроме того, Еврокомиссия усилит техническое содействие Армении, особенно в таких сферах как безопасность полетов и ядерной безопасности», — сказано в заявлении пресс-службы Урсулы фон дер Ляйен.
Ранее Европарламент призвал страны Евросоюза ввести санкции против Азербайджана из-за действий в Нагорном Карабахе.