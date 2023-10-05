Китай против продолжения сброса в океан воды с АЭС "Фукусима"

МИД КНР заявил протест и потребовал от Японии отреагировать на озабоченности за рубежом по поводу начала сброса в океан второй партии воды, загрязненной в результате ядерной аварии на АЭС "Фукусима".

"Мы решительно выступаем против этого одностороннего шага Японии", - говорится в заявлении представителя внешнеполитического ведомства Китая, размещенном на сайте МИД КНР.



"Я повторяю, что океан принадлежит всему человечеству. Японское правительство должно отреагировать на все озабоченности международного сообщества, поддерживать полное, искреннее общение с соседними странами и ответственным образом утилизировать загрязненную воду", - говорится в заявлении.

Китайский представитель также добавил, что странам мира необходимо добиваться международного механизма мониторинга, который будет оставаться эффективным на долгосрочную перспективу. Следует обеспечить, чтобы соседние с Японией страны и другие заинтересованные стороны "могли принимать существенное участие в этом соглашении", говорится в заявлении представителя МИД КНР.