Защита Трампа хочет закрыть уголовное дело, ссылаясь на его иммунитет

Защита бывшего президента США Дональда Трампа попросила суд прекратить уголовное дело против него о штурме Капитолия и попытке повлиять на выборы, поскольку на тот момент он обладал иммунитетом главы государства. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Суду следует закрыть дело, основываясь на президентском иммунитете», — говорится в ходатайстве.

Также защита настаивает на том, что вменяемые ему деяния «входят во "внешний периметр" президентских полномочий» и не могут лечь в основу обвинений. Кроме того в ходатайстве ссылаются на прецедент из дела 1982 года, в котором говорится, что глава страны получает абсолютный иммунитет в таком случае.

Адвокаты Трампа настаивают, что прокуратура не имеет права утверждать, что действия экс-президента по обеспечению полноценности выборов выходили за рамки его обязанностей, а также что он руководствовался незаконными мотивами в этом вопросе.