Трамп впервые с 2021 года посетит Капитолий

Экс-президент США Дональд Трамп намеревается посетить Капитолий на фоне гонки за пост спикера, пишет NBC News со ссылкой на источник.

Источник отметил, что в настоящее время в Палате представителей идут дискуссии о том, кто займет пост спикера.

Собеседник телеканала пояснил, что Трамп планирует появиться в Капитолии с тем, чтобы предпринять попытку снова объединить партию и помочь однопартийцам выбрать «великого республиканского спикера».

Это будет первое появление Трампа на Капитолийском холме после 6 января 2021 года, когда его сторонники устроили там беспорядки.

Напомним, что после отстранения Кевина Маккарти бывшему президенту предложили занять кресло спикера.

Трамп отказался от предложения. Он пояснил, что намеревается вернуться в Белый дом, поэтому не рассматривает другие должности.