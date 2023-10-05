На юге Тайваня число пострадавших от тайфуна «Коину» достигло 356

На юге Тайваня увеличилось число пострадавших от удара тайфуна «Коину», передает ТАСС.

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За медицинской помощью обратилось 356 жителей, сообщили в оперативном штабе по борьбе с чрезвычайными ситуациями.

Больше всего пострадавших зафиксировано в городах Тайчжун — 74 и Тайнань — 52.

По данным властей, в результате удара стихии 1 человек погиб, нарушено электроснабжение и водоснабжение.