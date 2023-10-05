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На юге Тайваня число пострадавших от тайфуна «Коину» достигло 356

На юге Тайваня увеличилось число пострадавших от удара тайфуна «Коину», передает ТАСС.

На юге Тайваня число пострадавших от тайфуна «Коину» достигло 356
© nsn.fm

За медицинской помощью обратилось 356 жителей, сообщили в оперативном штабе по борьбе с чрезвычайными ситуациями.

Больше всего пострадавших зафиксировано в городах Тайчжун — 74 и Тайнань — 52.

По данным властей, в результате удара стихии 1 человек погиб, нарушено электроснабжение и водоснабжение.

Сейчас тайфун движется в сторону Гонконга и побережья южной китайской провинции Гуандун.