На юге Тайваня число пострадавших от тайфуна «Коину» достигло 356
На юге Тайваня увеличилось число пострадавших от удара тайфуна «Коину», передает ТАСС.
За медицинской помощью обратилось 356 жителей, сообщили в оперативном штабе по борьбе с чрезвычайными ситуациями.
Больше всего пострадавших зафиксировано в городах Тайчжун — 74 и Тайнань — 52.
По данным властей, в результате удара стихии 1 человек погиб, нарушено электроснабжение и водоснабжение.
Сейчас тайфун движется в сторону Гонконга и побережья южной китайской провинции Гуандун.