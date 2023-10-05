Россия и Китай будут сотрудничать по проекту «Один пояс — один путь»

«Мы, безусловно, будем реализовывать те планы инфраструктурного развития, которые связаны и со строительством "Большой Евразии", Евразийского экономического союза и планов наших китайских друзей по развитию идеи председателя Си Цзиньпина "Один пояс — один путь". Я уже об этом говорил, и считаю, что это очень перспективно», — заявил он.