Россия и Китай будут сотрудничать по проекту «Один пояс — один путь»
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Китай будут сотрудничать по проекту «Один пояс — один путь». Об этом сообщает РИА «Новости».
Такое заявление Путин сделал во время заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Мы, безусловно, будем реализовывать те планы инфраструктурного развития, которые связаны и со строительством "Большой Евразии", Евразийского экономического союза и планов наших китайских друзей по развитию идеи председателя Си Цзиньпина "Один пояс — один путь". Я уже об этом говорил, и считаю, что это очень перспективно», — заявил он.
«Один пояс — один путь» — международный проект Китая по совершенствованию и созданию торговых коридоров. В данный момент он связывает между собой более 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки.
Напомним, что 5 октября Владимир Путин посетил пленарное заседание 20-го заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.