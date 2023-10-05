В Сирии сообщили о десятках погибших при атаке на военный колледж

В Сирии раскрыли число погибших при атаке на военный колледж в Хомсе
При атаке беспилотников на военный колледж в городе Хомс на западе Сирии погибло 80 человек, еще 240 получили ранения. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу Минздрава страны Хасана аль-Габбаша.
«Террористическая атака на военный колледж в Хомсе привела, по предварительным данным, к 80 погибшим и 240 пострадавшим, среди них есть женщины и дети», — сказал он.
Атака на военный колледж произошла 5 октября в момент окончания церемонии выпуска курсантов. Ее совершили с помощью беспилотника начиненного взрывчаткой. Власти Сирии объявили в стране в связи с произошедшим трехдневный траур.
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