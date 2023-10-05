Макрон высказался о санкциях против Азербайджана
Введение санкций против Азербайджана из-за ситуации в Нагорном Карабахе является контрпродуктивным. Такое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон, передает ТАСС.
Он отметил, что в настоящее время не стоит вводить санкции против Азербайджана.
«Они были бы контрпродуктивными и помешали бы защитить территорию Армении», — считает Макрон.
По мнению президента Франции, сейчас необходимо продолжать диалог с Азербайджаном.
Напомним, что 19 сентября Баку начал в Нагорном Карабахе «антитеррористические мероприятия локального характера». В Армении же эти действия охарактеризовали как агрессию. Через сутки при посредничестве РФ удалось добиться прекращения огня.
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