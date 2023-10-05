На Украине заявили о причастности Киева к атакам на систему Leonardo

Вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров выступил с утверждением, что работающие на Киев хакеры могли быть к причастны к попыткам взломать российскую систему бронирования авиабилетов Leonardo.

"IT-армия взломала российскую систему бронирования авиабилетов Leonardo", - утверждал он в своем Telegram-канале.

28 сентября о затруднениях регистрации в аэропортах из-за сбоя в системе бронирования Leonardo сообщили авиакомпании "Аэрофлот","Победа", "Россия", "Ютэйр" и Red Wings. Как пояснила пресс-служба госкорпорации "Ростех",это произошло из-за очередной массированной DDоS-атаки, которая идет с территории нескольких стран, включая Украину.

По информации госкорпорации, атаки на систему Leonardo происходят регулярно, носят масштабный и беспрецедентный по количеству задействованных ресурсов характер и имеют цель нанести ущерб российской IТ-инфраструктуре и нарушить работу важнейших отраслей.