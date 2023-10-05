Пашинян признал Карабах территорией Азербайджана

«Стороны остаются привержены всем усилиям, направленным на нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном, основанных на взаимном признании суверенитета, неприкосновенности границ и территориальной целостности Армении (29 800 кв. км) и Азербайджана (86 600 кв. км)», — говорится в документе.