Зеленский призвал ЕС к самостоятельности

Владимир Зеленский связал сокращение поддержки Украины со стороны США с «политическим штормом» в стране и в связи с этим призвал Евросоюз стать самостоятельным в вопросах помощи Киеву. Его слова приводит ТАСС.

По мнению Зеленского, «какие бы политические торнадо» не происходили в других частях мира «Европа должна быть сильной и максимально мощной во всех ключевых вопросах». Он уверен, что США выстоят в «шторме», который набирает обороты в стране.

«Мы в Европе должны быть готовы… Европа имеет свой самостоятельный потенциал силы, свою глобальную роль… США помогали нам, помогали Европе выстоять, и теперь Европе важно не прятать паруса от ветра, пытаясь переждать шторм», — сказал Зеленский во время выступления на саммите Европейского политсообщества в Гранаде.