Скандалом вокруг миллионного шопинга Елены Зеленской заинтересовались американские СМИ

Скандал вокруг миллионного шопинга в Нью-Йорке Елены Зеленской, который начался в соцсетях, дошел до влиятельных американских изданий. На историю обратил внимание журнал The Nation, после чего в Киеве бросились опровергать факт расточительной страсти первой леди к бриллиантам, которая в перспективе может дорого обойтись всему киевскому режиму.

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Напомним, речь о видеоролике, записанном бывшей сотрудницей нью-йоркского бутика Cartier, которая рассказала о визите супруги украинского президента в храм ювелирного искусства, ее мерзком характере и, как следствие, своем увольнении. Вкратце, для новой афроамериканки - всего два года назад та приехала в США из Бенина - это была работа мечты, и она очень старалась быть полезной дорогой во всех смыслах гостье. Каков же был ее шок, когда на предложение короткой экскурсии по магазину и помощи в выборе украшений, Зеленская ответила грубой надменностью и, как следует из рассказа несчастной продавщицы, буквально "впала в бешенство", вызвала менеджера и потребовала ее уволить.

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Но, уходя из ювелирного бизнеса, героиня все-таки забрала копию своего последнего чека на 1,1 миллион долларов, чтобы иметь доказательства печальному повествованию. Которые и предоставила в социальных сетях, добавив, что в Cartier Зеленская зашла по пути из Gucci в Armani, а всего посетила с десяток статусных торговых точек.

Нужно ли напоминать, что пока жена пана украинского главнокомандующего отводила душу в бутиках, тот отважно штурмовал трибуну Генассамблеи ООН и совершал дерзкие рейды на американский военный бюджет, то есть клянчил деньги у Белого дома. Вопросом, не эти ли деньги потратила на россыпь бриллиантов Елена Зеленская, теперь задаются простые американцы, комментаторы попавшего в тренды и ставшего вирусным ролика.

И не только они: рассказом очевидицы магазинных похождений Елены Зеленской заинтересовались американские СМИ, и первым издание The Nation - старейший политический журнал США, голос либертарианского крыла Демократической партии, оплот Берни Сандерса и лаборатория самых прогрессивных мыслей, как высказался Барак Обама на праздновании 150 лет со дня выхода первого номера.

Именно этот журнал сидит на острие борьбы с расизмом, сверхпотреблением и бодишеймингом, признаки которых можно усмотреть в деяниях первой украинской леди. Пока, до личных разъяснений самой пострадавшей и выяснения всех деталей, The Nation ограничился только изложением уже известной информации на своем сайте, но ставить на этом точку, кажется, не собирается.

Поступила реакция и из Киева: местный Центр противодействия дезинформации - есть в ставке "пана верховного головнокомандувача" и такое подразделение - авторитетно заявил, что вся информация фейковая, потому что у афроамериканки чеки не той системы. Вот только устанавливать истину и заниматься фактчекингом будут не они, а американцы. Именно их сегодня больше всего волнует вопрос украинской коррупции и разумности направления средств американских налогоплательщиков на поддержание режима Зеленского. Украинцы же давно насчет своих властей не питают иллюзий, либо стараются об этом не думать.

Если все сказанное продавщицей окажется правдой, это будет еще один довод в пользу тех, кто проводит целенаправленную кампанию по дискредитации персонально Зеленского, и началом "отмены" на Западе этой зазнавшейся политической звезды.