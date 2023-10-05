Латвия предупредила 3,2 тыс. россиян о необходимости покинуть страну

Свыше 3 тыс. россиян получили предупреждения об истечении срока действия вида на жительство (ВНЖ), рассказала глава латвийского Управления по делам гражданства и миграции Майра Розе. Об этом пишет портал LSM.

Розе пояснила, что согласно закона об иммиграции, срок постоянного вида на жительство у 3255 граждан России истек 2 сентября этого года.

Чиновница уточнила, что людям, у которых истек срок ВНЖ, следует покинуть территорию Латвийской Республики до 30 ноября 2023 года.

Напомним, что осенью 2022 года в Латвии вступили в силу поправки к порядку продления вида на жительство для россиян и белорусов. С тем, чтобы его получить, им следовало к 1 сентября 2023-го предоставить справку о владении национальным языком на соответствующем уровне.

На проверку знания латышского языка пришли 11,3 тыс человек из 13,1 тыс. записавшихся. С первого раза его сдали 4,8 тыс., на пересдачу были направлены свыше 6,5 тыс.