Политолог: В своих ограничениях Европа зашла слишком далеко

Европейская политика санкций против России и ее граждан зашла слишком далеко. Крупнейшим экономикам Европы нанесен колоссальный ущерб. Западным политикам пора пересмотреть свое отношение к действительности. Таким мнением с "РГ" поделился профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дисэн в кулуарах международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи.

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По словам эксперта, в Европе сейчас многие ожидают завершения украинского кризиса. Бизнес готов вернуться в Россию. Однако реальность такова, что места европейских компаний уже заняты либо местными производителями, либо партнерами из других стран.

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"Мы сами себе навредили своими действиями. Уже страдает промышленность европейских государств. Самый яркий пример - Германия. Былое сотрудничество в Арктике утрачено, - уточнил политолог. - Россия - это большая страна, с которой необходимо сотрудничать. Осознание ошибки от наших действий пришло слишком поздно", - подчеркнул норвежец.

По мнению Дисэна, баланс сил в мире показывает, что гегемонии Соединенных Штатов пришел конец.

"На примере БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) возникают новые технологические и промышленные центры, логистические пути, банки развития, системы страхования, страны ведут торговлю в национальных валютах. Среди других стран, не желающих жить по указке из Вашингтона, - Саудовская Аравия, Иран", - отметил Дисэн.

Он добавил, что многие страны понимают необходимость быть самостоятельными, и в скором времени их станет больше.

"Чем сильнее США оказывают санкционное давление, как они уже делают с Россией и Китаем, тем больше у других стран появляется стимулов не допустить вмешательство Вашингтона в свои дела", - подчеркнул норвежский профессор.

Он уверен, что существующие политические институты не отвечают запросам текущей повестки, поэтому появляются организации-противовесы.