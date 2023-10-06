Боррель заявил, что вступление Украины в ЕС не обязательно произойдет в 2030 году

МАДРИД, 6 октября. /ТАСС/. Предоставление Киеву статуса кандидата на вступление в ЕС ускорило процесс расширения сообщества, однако вступление Украины в союз не обязательно произойдет в 2030 году, это приблизительная дата. Об этом заявил журналистам глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель по прибытии на неформальный саммит ЕС в Гранаде.

"Мы должны работать с 10 кандидатами гораздо быстрее, чем мы это делали раньше. Украина стала кандидатом последней и теперь проталкивает вперед тех, кто был кандидатами до нее (страны Балкан - прим. ТАСС). Нужно, чтобы эта очередь начала быстро двигаться, но к каждой стране должен применяться индивидуальный подход", - заявил Боррель.

Отвечая на вопрос об представленной главой Евросовета Шарлем Мишелем перспективе вступления Украины в ЕС в 2030 году, Боррель заявил: "Хорошо иметь цель, хорошо иметь горизонт. 2030 год - это политический горизонт, который нужно установить, чтобы мобилизовать политическую энергию, чтобы все начали работать. Это не является точной датой".