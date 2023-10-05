Экс-адвокат Трампа подал иск против Байдена из-за слов о «пешке России»

Экс-адвокат бывшего президента США Дональда Трампа Руди Джулиани подал иск о клевете против действующего лидера страны Джо Байдена. Как сообщает РИА Новости, причиной стало заявление Байдена во время президентских дебатов 2020 года в Нэшвилле о том, что Джулиани является «пешкой России».

Напомним, что тогда американский президент также заявил, что адвокату «скармливают информацию, которая является российской и не соответствует действительности».

«Когда тебя называют пешкой России и когда ведущий кандидат Демократической партии называет тебя лицом, содействующим российской дезинформации, это наносит чрезвычайный ущерб», — заявил Джулиани на пресс-конференции перед зданием суда в Нью-Гэмпшире.

Он добавил, что после заявлений Байдена многие клиенты его консалтингового бизнеса отказались от работы с ним, что принесло ему убытки в миллионы долларов. Джулиани также отметил, что никогда не работал с Россией и ФБР дважды доказало это — до слов американского лидера и после.