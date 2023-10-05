В ЕС назвали исход армян из Карабаха равнозначным этнической чистке

Европарламент принял резолюцию, в которой назвал ситуацию с исходом армян из Нагорного Карабаха равнозначной этнической чистке. Документ опубликован на сайте парламента.

В своей резолюции евродепутаты призвали ввести санкции против чиновников Азербайджана, «ответственных за нарушения режима прекращения огня и прав человека в Нагорном Карабахе».

Также в документе подчеркивается, что ЕС «должен приостановить любые переговоры о возобновлении партнерства с Баку».

Кроме того, депутаты Европарламента призвали Турцию принять меры по сдерживанию Азербайджана.

Ситуацию в Нагорном Карабахе евродепутаты описали как «насильственный захват», призвав страны ЕС немедленно предложить Армении всю необходимую помощь, чтобы страна могла справиться с наплывом беженцев и гуманитарным кризисом.

«Парламент призывает ЕС провести всесторонний обзор своих отношений с Баку. Развитие стратегического партнерства с такой страной, как Азербайджан, которая грубо нарушает международное право и международные обязательства и имеет тревожную репутацию в области прав человека, несовместимо с целями внешней политики ЕС», - подчеркивается в резолюции.

Среди возможных санкций евродепутаты указали приостановку соглашения об упрощенном визовом режиме с Азербайджаном и прекращение импорта азербайджанской нефти и газа.

Резолюция была принята 491 голосом за, при девяти голосах против и 36 воздержавшихся.

Армяне начали покидать Нагорный Карабах после «антитеррористических мероприятий», которые Азербайджан проводил 19 и 20 сентября.