В Приштине озвучили условие для начала переговоров с Белградом

Переговоров Приштины и Белграда не будет, пока страны Евросоюза, в том числе и Испания, не введут санкции против Сербии и ее президента Александра Вучича. Об этом заявила глава самопровозглашенной республики Косово Вьоса Османи, пишет РИА Новости.

Ранее на севере Косово и Метохии в течение нескольких недель шли протесты сербского населения, недовольного политикой Приштины. Этнические сербы настаивали на немедленном освобождении задержанных соотечественников, отзыве албанских мэров из северных муниципалитетов и ряде других шагов.

Вечером 24 сентября президент Сербии Александр Вучич заявил о гибели трех сербов в столкновениях с косовоалбанской полицией в селе Баньска. В Белграде ввели однодневный траур по погибшим. А в Приштине утверждают, что сербы сами напали на полицейских.

Сегодня «президент» Косово принимает участие в саммите Европейского политсообщества (ЕПС) в Испании, которая наряду со Словакией, Румынией, Грецией и Кипром, не признает самопровозглашенную независимость Приштины.

«Надеюсь, Испания присоединится к другим единомыслящим странам в Европе и поддержит меры в отношении Сербии», - заявила Османи перед началом заседания.

Она также отметила, что в Приштине не видят причин для начала переговоров с Белградом до того, как будут введены санкции.

«Сначала санкции, потому можно говорить об остальном, - заявила Османи.