Европарламент одобрил переговоры о вступлении Молдавии в ЕС

Депутаты Европарламента смогли принять резолюцию о переговорах Евросоюза и Молдавии по вступлению в содружество стран. Об этом сообщает ТАСС.

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»Европарламент вновь призывает Еврокомиссию и Евросовет начать переговоры о присоединении Молдавии к ЕС до конца 2023 года», — говорится в сообщении.

Ранее депутат Европейского парламента Дачиан Чолош заявил, что Молдавия обязана решить вопрос со спорным статусом Приднестровья до начала переговоров о вступлении в Европейский союз. Чолош отметил, что не стоит ожидать, что Молдавия начнет переговоры по присоединению к ЕС без решения соответствующего вопроса, необходимо подготовиться к решению проблемы заранее.

Дипломат подчеркнул, что некоторые государства-члены ЕС не хотят вовлекать территориальные вопросы в Европейский союз.

В настоящее время в Евросоюз входят 27 стран. Странами — кандидатами на вступление являются Турция, Северная Македония, Черногория, Сербия, Албания, Босния и Герцеговина, Украина и Молдавия. Также на получение статуса кандидата претендует Косово.