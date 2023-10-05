Литовский депутат готовит жалобу в Европарламент из-за супа с креветками

Мартинас Норбутас, помощник депутата Европарламента от Литвы Брониса Ропе, готовится к подаче официальной жалобы президенту ЕП Роберте Метсоле из-за продажи ему в столовой парламента в Страсбурге супа, в состав которого входят креветки. На данный продукт у него аллергия, передает издание Politico.

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В электронной рассылке он пожаловался на то, что суп не должен был содержать креветки. По словам Норбутаса, он сразу заподозрил неладное, когда его попробовал.

При этом он подчеркнул, что своевременно принял антигистаминное лекарство. Помощник депутата отметил, что сейчас чувствует себя нормально.

Вместе с тем он обратился к парламенту с просьбой принять меры для обеспечения надлежащего информирования об аллергенах в местах общественного питания учреждения.

Официальная жалоба президенту Европарламента будет подана на следующей неделе, уточнил Норбутас. по его словам, это позволит обеспечить безопасность сотрудников ЕП.