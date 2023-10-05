Грузия предупредила Европу о недопустимости унизительного отношения

«Думаю, что больше не будет допущена ошибка, которую позволили в прошлом году, когда Грузию унизили и поступили с ней несправедливо, не предоставив статус», - сказал он.



«Грузия достигла ощутимых результатов на всех направлениях, опережая Украину, Молдавию и Боснию и Герцеговину, которым статус уже предоставили», – сказал Ираклий Гарибашвили.



«Мы не смиримся с несправедливостью, с унизительным и оскорбительным отношением к себе. Говорили будем говорить с европейскими коллегами принципиально», – заявил премьер-министр Грузии.