Грузия предупредила Европу о недопустимости унизительного отношения
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, прибывший в Гранаду на очередной саммит Европейского политического сообщества, заявил об «очень сильных аргументах» по вопросу предоставления его стране в этом году статуса кандидата в Евросоюз, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Нашим европейским коллегам придется считаться с этими аргументами, – сказал он в Испании грузинским журналистам. – Верю, что трезвость мысли и дальновидность, рационализм и стратегическое мышление в Евросоюзе победят».
«Думаю, что больше не будет допущена ошибка, которую позволили в прошлом году, когда Грузию унизили и поступили с ней несправедливо, не предоставив статус», - сказал он.
«Грузия достигла ощутимых результатов на всех направлениях, опережая Украину, Молдавию и Боснию и Герцеговину, которым статус уже предоставили», – сказал Ираклий Гарибашвили.
«Мы не смиримся с несправедливостью, с унизительным и оскорбительным отношением к себе. Говорили будем говорить с европейскими коллегами принципиально», – заявил премьер-министр Грузии.