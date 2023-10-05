Загадочная болезнь поразила более сотни учениц школы в Кении

Более сотни учениц школы для девочек на западе Кении заболели загадочной болезнью, их госпитализировали.

Женскую среднюю школу Святой Терезы в Эреги закрыли после того, как более сотни учениц были госпитализированы из-за загадочной болезни, пишет местное издание Star, передает РИА «Новости».

Большая часть заболевших не может ходить – болезнь парализовала их ноги. Тысячу учениц отправили домой, 106 госпитализированы. В школе останутся только ученицы четвертых классов, остальные смогут вернуться после проверки и принятия необходимых мер.

По словам медика больницы Ихугу, анализы крови выявили у заболевших повышенный уровень электролитов, а это означает, что их организмы теряют жидкость. Образцы их крови отправили в исследовательский институт в Найроби для дальнейшего анализа.