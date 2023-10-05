На Украине заочно предъявили обвинение главе "Ростеха" Чемезову

Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинение главе "Ростеха" Сергею Чемезову , сообщает СБУ. Гендиректора российской корпорации "Ростех" обвинили в финансировании действий, совершенных для захвата госвласти или изменения границ Украины. В СБУ отметили, что "Ростех" объединяет компании, производящие вооружение для ВС РФ.

Ранее украинский суд заочно приговорил общественного деятеля, председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова к 15 годам заключения. Его обвинили в государственной измене. До этого суд заочно приговорил к 15 годам тюрьмы 18 депутатов Госдумы за посягательство на территориальную целостность Украины.