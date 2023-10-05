Politico: Зеленский ищет денег в Европе после отказа США

После отказа Соединенных Штатов президент Украины Владимир Зеленский пытается найти финансовую поддержку в Европе. В частности, политику нужны деньги на системы ПВО. Об этом он заявил на саммите Европейского политического сообщества в Гранаде (Испания).

© Официальный сайт президента Украины

«Ключевым приоритетом Украины, особенно с приближением зимы, является усиление противовоздушной обороны. Мы уже заложили основу для новых договоренностей с партнерами и ждем их одобрения и реализации», — заявил Зеленский, передает издание Politico.

Порядка 50 лидеров европейских стран собрались на саммите ЕПК для неформальной встречи по решению региональных проблем. Визит Зеленского из соображений безопасности держался в тайне до последнего.