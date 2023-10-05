Евросоюз объявил о выделении помощи Армении

Евросоюз выделит Армении после военной операции Азербайджана в Нагорном Карабахе более 25 млн евро помощи. Как сообщает ТАСС, об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен по прибытию на саммит Европейского политического сообщества в Гранаде.

«Мы выделили 5,2 млн евро. Я скажу сегодня премьеру Армении (Николу Пашиняну — прим. ред.), что мы счастливы удвоить эту сумму до 10,2 млн евро. И что мы даем еще 15 млн евро помощи для бюджета Армении», — сказала фон дер Ляйен.

Глава ЕК добавила, что в ближайшее время проведет встречу с Пашиняном в Гранаде, в ходе которой обсудит поддержку Еревана.

19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе. Днем 20 сентября стало известно, что при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня.